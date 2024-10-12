Bir Kenti Kahreden Ölüm, Makam Odasında İntihar Etti
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Gündüz, makam odasında intihar etti. Gündüz’den geriye iki sayfalık mektup kaldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Gündüz, makam odasında beylik tabancasıyla kendini vurdu.
KANLAR İÇİNDE BULDULAR
Silah sesi üzerine odaya giren kurum çalışanları, Müdür Gündüz'ü kanlar içerisinde buldu. Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GERİDE MEKTUP BIRAKTI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gündüz'ün intihar etmeden önce yakınlarına 2 sayfalık mektup bıraktığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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