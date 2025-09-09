Beyşehir’de Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yola savrulan çocuk ağır yaralandı.

Beyşehir’de Motosiklet Kazası, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, ilçe merkezinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Taşkoy Caddesi’nden Atatürk Caddesi istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki S.A.B.’nin kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrularak yere düşen sürücü S.A.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya kaza
Ali Koç Bugün Açıklayacak! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor: İşte İstanbul’a Geliş Saati Domenico Tedesco Dönemi Başlıyor
Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 63 Zanlı Yakalandı Diyarbakır'da Çeşitli Suçlardan Aranan 63 Zanlı Yakalandı
Yıllar Önce Söylediği Sözler Gündem Oldu! Fenerbahçe’nin Yeni Hocası İmparator Hayranı Çıktı Fener'in Yeni Hocası Onun Hayranı Çıktı
Kırıkkale’de Çöp Kamyonu Kazası: 2 İşçi Yaralandı, Biri Durumu Ağır Kırıkkale’de Çöp Kamyonu Kazası: 2 İşçi Yaralandı, Biri Durumu Ağır
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir Gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi