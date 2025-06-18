Belediye Harekete Geçti, Yere Çöp Atana Ceza Yolda

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çevre temizliğine yönelik dikkat çekici bir uygulama başlatıldı. Şahinbey Belediyesi ve zabıta ekipleri, kamuya açık alanlarda yere çöp atan vatandaşları kamera ile izleyerek cezai yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uygulamanın amacının temiz bir şehir oluşturmak olduğunu belirterek, halkın da bu sürece destek vermesi gerektiğini söyledi. Başkan, temizlik ekiplerinin büyük özveriyle çalıştığını, ancak bireysel farkındalık olmadan kalıcı başarı sağlanamayacağını vurguladı.

“Yüz binlerce insanın yaşadığı bir şehirde, her bireyin arkasına temizlik görevlisi koyamayız” diyen Tahmazoğlu, vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı davranmalarının şart olduğunu ifade etti. Özellikle parklarda ve kamusal alanlarda yere atılan çekirdek kabukları, içecek ambalajları ve sigara izmaritlerinin şehir estetiğini bozduğunu dile getirdi.

Uygulama kapsamında zabıta araçlarına kamera sistemi yerleştirildiğini açıklayan Tahmazoğlu, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların gözetlendiğini söyledi. “Yere çöp atanlara ne ceza verelim?” sorusuyla sosyal medyada başlatılan anketle, kamuoyunun görüşlerinin de alınacağını belirtti.

Cezai yaptırımların ne olacağı henüz netleşmezken, halktan gelen önerilerin dikkate alınacağı belirtildi. Başkan Tahmazoğlu, “İstiyoruz ki bu iş ceza zoruyla değil, gönüllülükle yürüsün” diyerek çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

“Temizlik imandandır” sözünü hatırlatan Başkan, duyarlı bir toplumun temelinin temiz bir çevre ile atılacağını söyledi. Amaçlarının yalnızca ceza kesmek değil, farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA