Bayram kampanyası yapan mağazada izdiham! Onlarca vatandaş bedava halı almak için yarıştı

Karabük’te bayram öncesi indirim kampanyası yapan bir halı mağazası ilk 100 kişiye bedava halı vereceğini duyurunca mağaza önünde uzun kuyruk oluştu. Mağazaya giren onlarca vatandaş bedava halı alabilmek için adeta birbirleri ile kıyasıya mücadele etti.

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Karabük kent merkezinde bulunan bir halı mağazası yaklaşan kurban bayramı öncesi yüzde 70’e varan indirim kampanyası öncesi ilk 100 müşteriye bedava halı vereceğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru sonrası mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Saatler öncesinde mağaza önünde kaldırımda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar kampa saatinin başlaması ile mağazaya giriş yaptı. Mağazanın üst katında bulunan ve paketlenmiş çeşitli ebatlardaki bedava halıları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiri ile kıyasıya mücadele etti. Kısa sürede bedava halıları alan vatandaşların yanı sıra bazı vatandaşlar yanlış halıları alıp getirmeye çalışınca görevlileri vatandaşları güçlükle ikna etti.

Mağaza sahibi Basri Başsallar, bayram öncesi kampanya yaptıklarını ve ilk 100 kişiye bedava halı verdiklerini söyleyerek, “Alanlar sevinde alamayanlar ise üzüldü. Halkın yararına yaptığımız bir kampanyamızdı. Kampanyalarımız zaman zaman devam edecek” dedi.

Kaynak: İHA

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