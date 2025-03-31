Bayburt'u Sağanak Yağış Vurdu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Bayburt'ta sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış birçok köyde su taşkınlarına neden oldu.

Bayburt'u Sağanak Yağış Vurdu

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Çatalçeşme, Manas, Sırakayalar, Rüştü, Kırkpınar ve Beşpınar köyleri başta olmak üzere birçok köyde su taşkınları oluştu.

Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü. Bölgede İl Özel İdaresine bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zarar gören alanlarla ilgili detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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