Düzce’de Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı

Kaza, Yığılca ilçesine bağlı Hocaköy mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarından çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan H.A. (34), Z.A. (27), S.Ö.K. (27), A.A. (27) ile 5 yaşındaki E.A. ve A.E.A., çevredeki vatandaşların da desteğiyle araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA