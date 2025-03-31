Isparta’da 1 Haftada 3 Binden Fazla Sürücüye Ceza Yağdı

23-29 Mart tarihleri arasında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uygulama ve kontrollerde, kent genelinde toplam 40 bin 420 kişi sorgudan geçirildi. Denetimlerde 29 aranan şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan kontrollerde ise 23 bin 69 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 3 bin 322 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, hem asayiş hem de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları ve kimlik bilgilerini yanlarında bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA