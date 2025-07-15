Bartın’da Kadın Cinayeti! Boşandığı Eşi Tarafından Katledildi

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Bartın’ın Orduyeri Mahallesi’nde yaşanan dehşet verici olayda, E.A., boşandığı eşi Fati Aslan (46) ile kıskançlık nedeniyle tartıştığı iddia edildi. Tartışmaya, evde bulunan üvey kızı Ebru Emeksizoğlu (27) da dahil olunca, E.A. öfkelenerek her iki kadını defalarca bıçakladı. Olayın ardından elleri kanlı bir şekilde evden çıkan E.A., suç aleti bıçağı sokak ortasına attıktan sonra bir süre yürüdü. Daha sonra 112’yi arayarak iki kişiyi bıçakladığını söyleyip polise teslim oldu.

Ağır yaralanan Fati Aslan ve Ebru Emeksizoğlu, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Fati Aslan, sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ebru Emeksizoğlu’nun tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. E.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA