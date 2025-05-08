Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Edremit ilçesinde bir kişinin üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 126 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği anlaşılan 31 bin TL ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA