Kırşehir Akpınar’da Göçükte Ölen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan göçük felaketi can aldı. Akpınar Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ramazan Atalay (53), 7 Mayıs 2025’te saat 16:00 sıralarında kazdığı kanalizasyon çukuruna bağlantı yapmak için girdiği sırada göçük altında kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan Atalay, Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atalay’ın cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yakınlarına teslim edildi.

Ramazan Atalay için Akpınar Çarşı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Törene CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, Atalay’ın ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atalay, ilçe mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA