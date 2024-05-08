Balıkesir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir'in 4 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide terör örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir'in Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK, DHKP/C ve El-Kaide terör örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, bu terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri şu anda devam ediyor.

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