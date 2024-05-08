Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 19 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu düzenleyen polis ekipleri 19 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis oynatan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Polis, adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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