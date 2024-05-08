Çanakkale'de ihalede usulsüzlük iddiası: 3 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de "araç kiralama" ihalesinde, araçların kilometrelerini düşürererek ihale kazandıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Çanakkale'de ihalede usulsüzlük iddiası: 3 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de polis ekipleri, araç kiralama ihalesinde araçların kilometrelerini düşürerek ihale aldığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bir ihbarı değerlendirerek, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1 yıllık 3 adet araç kiralama ihalesine katılan, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmanın; ihale şartnamesinde belirtilen araçların 80 bin kilometrenin altında olması şartı için Tekirdağ’da bulunan bir oto sanayide araçların kilometrelerini düşürerek ihaleye katıldığını belirledi.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyon kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat ile A.K., A.T. ve A.S. isimli 3 kişi Tekirdağ ve İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Çanakkale İhale Gözaltı
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