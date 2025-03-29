Bakan Tekin, Uzundere’yi Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzundere İlçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Bakan Tekin, Uzundere’yi Ziyaret Etti

Ramazan bayramı tatili öncesi memleketi Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak hemşerileriyle bayramlaştı.

Bakan Tekin, Uzundere’yi Ziyaret Etti - Resim : 1

Bakan Tekin’in bayramlaşma programına Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İlçe Belediye Başkanı Muhammed Halis Özsoy ve AKP Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.

Bakan Yusuf Tekin, akşam Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen AKP İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programına katılacak.

Kaynak: İHA

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