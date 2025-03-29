Sakarya’da 3 Katlı Evin Son Katı Alev Alev Yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 katlı evin son katı çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya’da 3 Katlı Evin Son Katı Alev Alev Yandı

Seyfeler Mahallesi 13005. Sokak'ta yaşanan olayda, O.O.'ya ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Sakarya’da 3 Katlı Evin Son Katı Alev Alev Yandı - Resim : 1

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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