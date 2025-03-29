İsrail'in Gazze Şeridi'ne Bomba Yağdırdı! 1'i Çocuk 5 Can Kaybı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Bomba Yağdırdı! 1'i Çocuk 5 Can Kaybı

İsrail güçlerine ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda Kayzan en-Neccar bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir kampı vurdu. Saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Eş-Şucaiyye Mahallesinin Muşteha Caddesinde siviller bombalandı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinin Menşiye Caddesinde park halindeki bir araç hedef alındı, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları da İsrail topçu birliklerinin aralıklı olarak Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombaladığını aktardı.

Kaynak: AA

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