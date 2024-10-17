Azerbaycan Milli Kahramanının İsmi Afyon'da Bir Caddeye Verildi

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir caddeye, Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Hüseyinli'nin ismi verildi.

Çayırbağ Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Hüseynli, Belediye Başkanı Ender Kiraz, Azerbaycanlı gaziler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Topçu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın tek millet ve kıyamete kadar da var olacak 7 Türk soylu devletin içinde ikiz kardeş olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın şehit ve gazilerinin de Türkiye'nin şehit ve gazileri olduğunu dile getiren Topçu, şöyle konuştu:

"Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, sevinçleri sevincimiz, kederleri kederimizdir. Azerbaycan'ın eline diken batsa, biz yüreğimizde hissederiz. Bizim elimize diken batsa, onlar da yüreklerinde hisseder. Can Azerbaycan'ın yaşayan milli kahramanı İbad Hüseynli, aynı zamanda Türk dünyasının da kahraman evladıdır."

Kahramanların milletlerin dar günlerinde milli refleksleri olduğunu aktaran Topçu, "Milletlerin kahramanları, vatan ve devlet dara düştüğünde sağına soluna bakmadan canım vatan, millet ve devlet derler ayağa kalkar. Kahramanlar milli reflekslerimiz ve sayıları çok olmalı. Onları toplumun önüne rol model olarak koymalıyız. Beldenin başkanı ve kıymetli meclis üyeleri, Çayırbağ ile Karabağ'ı bu vesileyle kardeş yapmış oldu." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKIYE ILE AZERBAYCAN'IN BIRLIĞI, KARABAĞ MESELESINI KÖKÜNDEN HALLETTI"

İbad Hüseynli de isminin Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesindeki caddeye verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisinin Türk oğlu olduğunu ve Karabağ'da Türk'üm diyerek savaştığına dikkati çeken Hüseynli, şunları kaydetti:

"Türk oğlu nasıl olur? Savaşta ben onu herkese gösterdim. Türk oğlu savaşta ölür ama kesinlikle dönmez. Ben, Türk olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Vatan, yolunda ölenler aslında ölmüyorlar, yaşıyorlar. Gençlerimizin de her zaman attıkları adım vatan yolunda olsun. Her zaman var olsun Türkiye'miz ve Türk dünyamız. Karabağ meselesi, aslında Türk dünyasının meselesiydi. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, Karabağ meselesini kökünden halletti."

Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz da beldesindeki törende, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş olduğunu dünyaya iki devlet tek devlet mesajı verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, hediye takdimi yapıldı.

Kaynak: AA