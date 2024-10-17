Tokat'ta Dolu Yağışı Yaylayı Beyaza Bürüdü

Tokat'taki Kızkayası Yaylası'nda aniden dolu yağışı bastırdı. Çevreyi beyaza bürüyen dolu yağışında, hayvanlarını otlatan çoban zor anlar yaşadı.

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Tokat'ta Dolu Yağışı Yaylayı Beyaza Bürüdü

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası Yaylası'nda bir çoban, küçükbaş hayvanlarını otlatırken aniden başlayan dolu yağışı zor anlar yaşattı.

Tokat'ta Dolu Yağışı Yaylayı Beyaza Bürüdü - Resim : 1

Kısa sürede etkisini artıran dolu, yaylanın yemyeşil otlarını tamamen beyaz örtüyle kapladı. Şiddetli dolu yağışına yakalanan koyun ve kuzular, birbirlerine sokularak korunmaya çalıştı.

Tokat'ta Dolu Yağışı Yaylayı Beyaza Bürüdü - Resim : 2

Yaşanan anlar, çobanın cep telefonuyla kayda alındı.

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Kaynak: İHA

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