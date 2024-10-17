Tokat'ta Dolu Yağışı Yaylayı Beyaza Bürüdü
Tokat'taki Kızkayası Yaylası'nda aniden dolu yağışı bastırdı. Çevreyi beyaza bürüyen dolu yağışında, hayvanlarını otlatan çoban zor anlar yaşadı.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası Yaylası'nda bir çoban, küçükbaş hayvanlarını otlatırken aniden başlayan dolu yağışı zor anlar yaşattı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu, yaylanın yemyeşil otlarını tamamen beyaz örtüyle kapladı. Şiddetli dolu yağışına yakalanan koyun ve kuzular, birbirlerine sokularak korunmaya çalıştı.
Yaşanan anlar, çobanın cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: İHA
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