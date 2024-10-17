Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı: 2 Kişi Gözaltında

Çorum'un Bahar Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri Tofaş marka bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü A.İ.B. kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan araçta yapılan incelemede iki ayrı suçtan arama kaydı bulunan sürücü A.İ.B. gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu madde ile iki adet bıçak ele geçirildi. Otomobildeki ismi öğrenilemeyen diğer kişi de A.İ.B. ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA