Aydın'da Suçlulara JASAT Darbesi: Tek Tek Yakalandılar

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükümlü M.T. (66) isimli erkek ve S.T. (70) isimli kadın, 5 yıldır aranan N.K. (43) isimli erkek, 3 yıldır aranan 10 yıl hapis cezasına hükümlü M.T. (21) isimli erkek ve 1 yıldır aranan 12 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü M.B. (37) isimli erkek şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA