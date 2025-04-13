Ev Değil Uyuşturucu Serası!

Adana'da bir ihbarla harekete geçen ekipler evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

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Ev Değil Uyuşturucu Serası!

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Mehmet E'nin (28) Toros Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Ekipler, evin 3 odasındaki saksılarda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adreste 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ve bitki ilaçları ele geçiren polis, şüpheli Mehmet E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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