Erzurum'da Lise ve Üniversiteliler Umre İçin Yarıştı

Erzurum'da lise ve üniversite öğrencileri Diyanet'in düzenlediği umre ödüllü bilgi yarışmasında yarıştı.

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Erzurum'da Lise ve Üniversiteliler Umre İçin Yarıştı

Erzurum’da yapılan sınavda gençler, umre için ter döktü. İki oturum halinde düzenlenen sınavda; lise öğrencileri "Temel Dini Bilgiler" ile "Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz", üniversite öğrencileri ise "İslam İlmihali" ve "Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz" adlı eserlerden sorumlu tutuldu.

Sınav öncesinde Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, sınav salonlarını ziyaret ederek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Sınava yönelik değerlendirmelerde bulunan gençler; "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bizlere böylesine güzel bir imkan sunması bizler için büyük bir şans, sorular çok güzeldi, inşallah sınavda başarılı sonuçlar alıp Umre hediyemi kapmak istiyorum. Bu tür sınavların devam etmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz " dediler.

Yarışma sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten bir ay sonra yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Kaynak: İHA

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