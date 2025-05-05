Antalya’da Servis Minibüsü Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya’nın Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı’nda saat 09.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Havalimanı’ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeki Gökhan A. yönetimindeki 07 C 2460 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından palmiyelere çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında servis minibüsünde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Araçta sıkışan sürücü Gökhan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA