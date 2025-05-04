Kütahya'da Feci Kaza! Sürü Duvara Çarptı

Kütahya'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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Kütahya'da Feci Kaza! Sürü Duvara Çarptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet Kaya'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Karşıyaka Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan genç, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza esnasında gencin başında kask bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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