Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama

Eskişehir’de 28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheliye işlem yapıldı. 10 kişi tutuklanırken, metamfetamin, bonzai, esrar ve binlerce sentetik ecza ele geçirildi.

Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı operasyonlarını sürdürüyor. 28 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 43 ayrı olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda 57 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 10 şahıs tutuklandı, 50 şahıs ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin arama ve incelemelerinde, 20,66 gram metamfetamin, 3 bin 768 adet sentetik ecza, 8,91 gram esrar, 64,91 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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