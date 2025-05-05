Adana’da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisine operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, tesiste atık yağların kimyasal işlemlerle kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Yapılan aramalarda 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen kaçak akaryakıtla ilgili incelemeler sürerken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA