Konuralp Antik Kenti’nde Seyir Terası Çalışmaları Hız Kazandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün dünya mirasına kazandırma vizyonuyla çalışmaların devam ettiği Konuralp Antik Kenti’nde bahar mevsimiyle birlikte hareketlilik arttı. Bir yandan arkeolojik kazılar sürerken, diğer yandan ziyaretçilerin tarihi atmosferi daha yakından deneyimleyeceği seyir terası projesinde sona yaklaşıldı. Seyir terası kapsamında ahşap oturma alanları ve yürüyüş yollarının yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Bu yeniliklerle estetik ve işlevsel açıdan zenginleşen antik kent, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Kısa sürede tamamlanması planlanan seyir terası, ziyaretçilerin hizmetine sunulacak. Öte yandan, kazı çalışmalarına Düzce Belediyesi birimleri de destek veriyor. Bu hafta sonu Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Konuralp Antik Kenti’nde yürütülen kazılara katkı sağladı. Belediye ekiplerinin hafta sonları devam eden desteği, çalışmaların hızlanmasında önemli rol oynuyor.

Kaynak: İHA