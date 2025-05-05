Çorlu’da Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Birol B. yönetimindeki motosiklet, kavşaktan Omurtak Caddesi’ne dönen Ö.C. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

aza sonucu devrilen motosiklette bulunan Birol B. ve eşi Y.B. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA