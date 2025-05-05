Çorlu’da Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu’da beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorlu’da Beton Mikseri ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Birol B. yönetimindeki motosiklet, kavşaktan Omurtak Caddesi’ne dönen Ö.C. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

aza sonucu devrilen motosiklette bulunan Birol B. ve eşi Y.B. yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatalı Sollama Yapıp Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı! Feci Kazada 2'si Çocuk 5 YaralıHatalı Sollama Yapıp Kazaya Sebep Oldu, Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı! Feci Kazada 2'si Çocuk 5 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Çorlu Tekirdağ
Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama
Adana’da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi Adana’da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 25 Bin Litre Ele Geçirildi
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
ÇOK OKUNANLAR
Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli Samsun'da Özel İzinle Üretilip Hasat Edildi! Altından Değerli
Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor Türkiye'nin Ünlü Çeyiz Markası İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor
Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü? Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?