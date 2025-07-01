Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlara Darbe

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Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde suçla mücadele kapsamında yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. Son bir haftada Kepez, Muratpaşa, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ekipler, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan 2 şüpheliyi yakalayarak mahkemeye sevk etti. Şüpheliler tutuklanırken, yapılan aramalarda 1 milyon Amerikan Doları değerinde sahte senet bulundu. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan çalışmalarda ise 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 60 adet kaçak tarihi eser sikke ele geçirildi.“5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan 11 olayda 12 şüpheliye işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı. İş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 64 bin adet kaçak makaron, 10 bin 832 litre kaçak içki, 6 bin 652 adet kaçak emtia, 757 paket kaçak sigara, 256 şişe kaçak içki, 133 adet kaçak elektronik sigara ve 53 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Antalya Emniyeti, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA