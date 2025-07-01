Nevşehir’de Beton Mikseri Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı

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Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazanın ardından beton mikserindeki beton, araçta açılan bir delikle donmadan boşaltıldı. Devrilen mikser, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA