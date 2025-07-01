Antalya Gazipaşa’da Otomobil Refüje Çıktı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kahyalar Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halindeki Zekeriya P. yönetimindeki 01 ADT 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada, sürücü Zekeriya P. ile araçta bulunan Halime N.P. ve Elif M.P. adlı yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA