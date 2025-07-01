Antalya Gazipaşa’da Otomobil Refüje Çıktı: 3 Kişi Hafif Yaralandı

Antalya Gazipaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Antalya Gazipaşa’da Otomobil Refüje Çıktı: 3 Kişi Hafif Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Kahyalar Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halindeki Zekeriya P. yönetimindeki 01 ADT 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada, sürücü Zekeriya P. ile araçta bulunan Halime N.P. ve Elif M.P. adlı yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe KapandıSamsun'da Zincirleme Kaza: 2 Kişi Yaralandı, Yol Trafiğe KapandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Hatay'da Yüksek Gerilim Hattında Patlama Hatay'da Yüksek Gerilim Hattında Patlama
Dünden Bu Yana Haber Alınamıyordu... 61 Yaşındaki Zihinsel Engelli Kadından İyi Haber Geldi Dünden Bu Yana Haber Alınamıyordu... 61 Yaşındaki Zihinsel Engelli Kadından İyi Haber Geldi
Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor
Freni Boşalan Kamyon, Evin Bahçe Duvarına Çarptı Freni Boşalan Kamyon, Evin Bahçe Duvarına Çarptı
Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir Dondurmadaki Gizli Tuzak: Alırken Bunlara Dikkat Edin! Sağlığınızı Tehlikeye Sokabilir
Yanan Otomobil Tarlayı da Kül Etti: Saman Balyaları Alev Alev Yandı Yanan Otomobil Tarlayı da Kül Etti: Saman Balyaları Alev Alev Yandı
ÇOK OKUNANLAR
Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak Altın İçin Tarih Verildi: Çok Sert Çakılacak
Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak? Tüm Memur ve Emekliler İçin Geri Sayım Başladı! Kim Ne Kadar Zamlı Maaş Alacak?
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak Ehliyet Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak