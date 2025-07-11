Ankara'da Motosiklet ile Çekici Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesi Şabanözü mevkiinde gece yarısı feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. yönetimindeki 38 DC 193 plakalı çekici kamyon ile B.A.'nın kullandığı 06 FAU 454 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü B.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan B.P. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, B.P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA