Aniden Bastırdı! Sağanak ve Dolu Zor Anlar Yaşattı

Yurt genelinde etkili olan sıcak havaların ardından Bursa İnegöl'de sağanak ve dolu etkili oldu. Birden bastıran yağmur 20 dakika sürerken vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Aniden Bastırdı! Sağanak ve Dolu Zor Anlar Yaşattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezi ile bazı kırsal mahallelerde etkisini gösteren sağanak, yaklaşık 20 dakika sürdü. Yunusemre Mahallesi’ndeki pazar alanındaki meyve ve sebze tezgahları ise çatıdan akan yağmurla sular altında kaldı.

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Kaynak: DHA

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