Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su Feci Şekilde Can Verdi

Ankara’da ailesiyle misafirliğe giden 13 yaşındaki Beren Su, apartmanda asansör boşluğuna düşerek feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su Feci Şekilde Can Verdi

Ankara'da saat 16.00 sıralarında 13 yaşındaki Beren Su Bolat ailesiyle birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'deki apartmana misafirliğe gitti. Beren Su Bolat, iddiaya göre arkadaşıyla asansöre bindi. Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcı, polis eşliğinde binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından Beren Su Bolat'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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