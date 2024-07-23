Park Yeri Kavgasında Silahlar Konuştu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kadir Temiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahların konuştuğu olayda kaçan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Park Yeri Kavgasında Silahlar Konuştu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Zeytinburnu’nda saat 15.50 sıralarında, iddiaya göre sokağa aracını park etmek isteyen bir kişi Kadir Temiş’in aracına sürttü. Olayı gören Kadir Temiş ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobilde bulunan iki kişi ile Temiş arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaralanan Temiş yere yığılırken, iki kişi Temiş'in dükkanına da silahla ateş etti.

23 KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda poli ve sağlık ekibi sevk edilirken, iki kişi olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Temiş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Temiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 23 adet kovan bulundu. Kaçan iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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