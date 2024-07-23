Hava Sıcaklıkları Arttı, Karpuzlar Kurudu

Muş’ta son günlerde artan hava sıcaklıkları, karpuz tarlalarını olumsuz etkiledi. Karpuz tutmaya başlayan fideler, aşırı sıcakların etkisiyle kurumaya yüz tuttu.

Hava Sıcaklıkları Arttı, Karpuzlar Kurudu

Muş’ta yüksek sıcaklık nedeniyle mahsuller zarar gördü. Etkili olan sıcak hava dalgası tarlalarda verimi düşürdü. Sıcakların etkisi ile karpuz fidelerinde yanmalar meydana gelirken, verilen su ise köklerde çürümeye neden oldu.

Muş’un Kumluca köyünde yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Erkan Korkmazer, havaların aşırı ısınmasından dolayı karpuz tarlasında kurumaların meydana geldiğini söyledi. Korkmazer, aşırı sıcaklardan kaynaklı olarak ürünlerinde kayıp yaşadıklarını ifade ederek, “Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapmaktayım. Bu sene ektiğim mahsullerden bilhassa karpuzda yanmalar meydana geldi. Havaların aşırı sıcak oluşundan dolayı olduğunu biz sezdik bunları. Her türlü ilaçlama ve sulama yapmamıza rağmen bir türlü döndürüp kurtaramadık ve hala da yanmaya devam ediyor. Öte yandan diğer ürünlerimizde de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bunun tedbirini alamadık. Sulamaya önem verdik. Sulama yapınca bu sefer de hava çok sıcak olduğu için toprak bu suyu kaynatıyor ve bu da kök çürüklüğüne neden oluyor. Bu yüzden bu sene yeterli verimi alamadık. Olanın da gitmesinden korkuyoruz. İnşallah havalar biraz serinler de mahsullerimiz düzelir” dedi.

Kaynak: İHA

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