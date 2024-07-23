Su İsrafı Yapan Köylüler Muhtarı İsyan Ettirdi: Ben Bu İşten Bıktım!

Afyonkarahisar’da köy muhtarı içme suyunu israf eden vatandaşlara isyan etti. Cami hoparlöründen anons yapan muhtar, 'Bu benim son anonsumdur. Bıktım bu bahçe işinden' dedi.

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Su İsrafı Yapan Köylüler Muhtarı İsyan Ettirdi: Ben Bu İşten Bıktım!

Afyonkarahisar’da Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü Muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek, bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilemediğini belirtti. Aydın, köy halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve su israfının durdurulması gerektiğini ifade etti. Aydın, köy halkına cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu.

'KİMİSİ HACI KİMİSİ HOCA'

Aydın, “Bahçe sulayanlara bakıyorum, kimisi hoca, kimisi hacı, kimisi muhtarlığı sevmiyor suları boşa harcıyor. Ben bu su işinden bıktım. Bu benim size son anonsum. Dağdan gelen sularımız azalmıştır. Size kul hakkı dedik anlamadınız. Komşu hakkı dedik anlamadınız. Bahçe sulayanların yüzünden 70 haneye su çıkmıyor. İş güç zamanı, millet harmandan patozdan geliyor. Muhtar banyo yapamıyoruz diyor. Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor, duşa alamıyor bir tas su bulamıyor” dedi.

'HERKES BEDDUA EDİYOR'

Muhtar Aydın, köy halkının su israfı yapanlara beddua ettiğini ve haklarını helal etmediğini belirterek, “Sizlere hep beddua ediyorlar. Haklarını helal etmiyorlar. Bana günlük 30-35 kişiden telefon geliyor. Yaylada sularımız azalmıştır. Cuma da hoca söylüyor dinlemiyorsunuz. Muhtarlık her hafta iki sefer anons ediyor dinlemiyorsunuz. Ne yapalım, Kayadibi’ni mi terk mi edelim? Su israfının devam etmesi durumunda daha ciddi önlemler alacağız. Bu benim son anonsumdur. Günlük 70 kişinin suyu akmıyor, bahçe sulayanlar düşünsün. Ben bıktım bu bahçe işinden” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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