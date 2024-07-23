Sıcak Havadan Arıza Oluşmuştu: Metro Seferleri Normale Döndü

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Metrosu Kızılay - Koru hattındaki haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve metro seferlerinin normale döndüğü ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:

“Değerli Yolcularımız, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızaları giderilmiş olup, metro seferlerimiz normale dönmüştür. Trenlerimiz, Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.”

Kaynak: ANKA