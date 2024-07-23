Sıcak Havadan Arıza Oluşmuştu: Metro Seferleri Normale Döndü

Güç kaynağında aşırı sıcaklar kaynaklı yaşanan arıza bir günlük çalışmanın ardından giderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay - Koru metro hattı seferlerinde arızanın giderildiğini ve metro seferlerinin normale döndüğünü bildirdi.

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Sıcak Havadan Arıza Oluşmuştu: Metro Seferleri Normale Döndü

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Metrosu Kızılay - Koru hattındaki haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve metro seferlerinin normale döndüğü ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:

“Değerli Yolcularımız, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızaları giderilmiş olup, metro seferlerimiz normale dönmüştür. Trenlerimiz, Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.”

Ankara'da Metro Seferlerine Sıcak Hava Engeli! Seferler DurdurulduAnkara'da Metro Seferlerine Sıcak Hava Engeli! Seferler DurdurulduGüncel

Kaynak: ANKA

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Kızılay Ankara Metro
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