Sıcak Havadan Arıza Oluşmuştu: Metro Seferleri Normale Döndü
Güç kaynağında aşırı sıcaklar kaynaklı yaşanan arıza bir günlük çalışmanın ardından giderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay - Koru metro hattı seferlerinde arızanın giderildiğini ve metro seferlerinin normale döndüğünü bildirdi.
EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ankara Metrosu Kızılay - Koru hattındaki haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve metro seferlerinin normale döndüğü ifade edildi.
EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde:
“Değerli Yolcularımız, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızaları giderilmiş olup, metro seferlerimiz normale dönmüştür. Trenlerimiz, Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.”
Kaynak: ANKA
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