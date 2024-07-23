Meteoroloji'den 5 İl İçin Son Dakika Uyarısı Geldi!

Meteoroloji'den Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için 24 Temmuz Çarşamba günü için uyarı geldi. 5 şehirde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den 5 İl İçin Son Dakika Uyarısı Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren akşam saatlerine kadar Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar öğlen başlayacak ve 21.00'e kadar sürecek.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

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