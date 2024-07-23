AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için sağanak geçişleri uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

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AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

SICAK HAVA ETKİSİNİ AZALTACAK

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor! - Resim : 1

5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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