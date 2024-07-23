Ailesi TV Programına Çıkmıştı: 40 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul'da 40 gündür kayıp olan Ahmet Topuz isimli vatandaşın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Ailesi Topuz'u bulmak için bir televizyon programına katılmıştı.

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Ailesi TV Programına Çıkmıştı: 40 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul Sultangazi’de 40 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Topuz’un cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Topuz’un cansız bedeni vatandaşların kötü koku üzerine ihbar polis ekiplerine haber vermesiyle bulundu.

Ailesi TV Programına Çıkmıştı: 40 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Sultangazi’nin Cebeci Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı.

Ailesi TV Programına Çıkmıştı: 40 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

AİLESİ TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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