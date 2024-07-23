Bodrum'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terfi merkezinde metan gazından etkilenerek bayılıp düşen bir işçi hayatını kaybetti. Aynı olayda gazdan etkilenen 2 işçi de hastaneye kaldırıldı.

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Bodrum'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 1 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde faaliyete geçme aşamasındaki terfi merkezinde yüklenici firma tarafından yapılan temizlik çalışması esnasında metan gazından etkilenen 1 işçi bayılıp birkaç basamak aşağı düştü. 112'ye yapılan ihbarın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Terfi merkezindeki atık su vidanjörlerle çekildikten sonra Mehmet Nuri Baştuğ (38) isimli işçiye ulaşıldı. Temizlik çalışması esnasında gazdan hafif şekilde etkilenen A.A. ve R.K. isimli 2 işçinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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