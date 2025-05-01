Aksaray’da Motosiklet Denetimleri Sıkılaştı: Ehliyetsiz Sürücüye 26 Bin Lira Ceza

Aksaray’da polis ekiplerinin motosiklet denetimlerinde ehliyetsiz sürücü M.A.A.’ya ve motosiklet sahibine toplam 25 bin 956 lira ceza kesildi; denetimlerin süreceği bildirildi.

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Aksaray’da Motosiklet Denetimleri Sıkılaştı: Ehliyetsiz Sürücüye 26 Bin Lira Ceza

Aksaray’da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ile diğer birimlerin katılımıyla motosikletlere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Kazaları önlemek ve halkın can ile mal güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, özellikle okul saatlerinde yoğunlaşıyor. Vatandaşların takdirini toplayan uygulamalar kapsamında, okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin kullandığı motosikletler sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi’nde, Şehit Ali Er Anadolu Lisesi çevresinde denetim yapan sivil polis ekipleri, bölgedeki tüm motosiklet ve sürücüleri mercek altına aldı. Denetim sırasında, 17 yaşındaki M.A.A.’nın kullandığı 68 AFF 833 plakalı motosiklet durduruldu. Yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ekipler, M.A.A.’ya 12 bin 978 lira, motosiklet sahibine ise kullandırmaktan 12 bin 978 lira olmak üzere toplam 25 bin 956 lira ceza uyguladı. Motosiklet, sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara uymayanlara karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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