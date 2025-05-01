Kahta’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Kahta-Diyarbakır karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahta’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan İ.B., A.B., S.B. ve İ.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve detaylarını belirlemek için soruşturma başlattı.

Sakarya’da Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 1 YaralıSakarya’da Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 1 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman kaza Trafik kazası
Arsuz’da Apartman Dairesinde Yangın Arsuz’da Apartman Dairesinde Yangın
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Adıyaman’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı Adıyaman’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor