Kahta’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta-Diyarbakır karayolu Nissibi Köprüsü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan İ.B., A.B., S.B. ve İ.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve detaylarını belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA