Adıyaman’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, N.K. yönetimindeki 02 AV 770 plakalı otomobil ile A.Ç.’nin kullandığı 02 AEY 336 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra A.Ç. ve B.D.’yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA