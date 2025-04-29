Adana’da Sincap Satmaya Çalışan Şüpheliye 30 Bin TL Ceza

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında bulunan sincapları satmaya çalışan bir şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. İhbar, sincapların yasa dışı şekilde satılacağı yönündeydi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 2 sincap koruma altına alınırken, şüpheliye 30 bin TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, yaban hayatını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Koruma altına alınan sincapların, doğal yaşam alanlarına uygun şekilde değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA