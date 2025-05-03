Afyonkarahisar’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden Bilgisayar Çaldı

Afyonkarahisar’da, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden dizüstü bilgisayar çalan B.K. (48), polis ekiplerince yakalandı. Çalınan bilgisayar kuruma iade edildi.

Afyonkarahisar’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nden Bilgisayar Çaldı

Afyonkarahisar’da, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 24 Nisan 2025 tarihinde bir dizüstü bilgisayarın çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda hırsızlık olayını B.K. (48) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, çaldığı dizüstü bilgisayarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bilgisayar, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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