Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Girişimi
Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık girişimi yaşandı. Gece saatlerinde belediyeye ait otobüsü çalmak için otoparka gelen üç kişi, suçüstü yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gece saatlerinde belediyeye ait otobüsü çalmaya çalışan üç kişi suçüstü yakalandı.
Mevlâna Mahallesi’ndeki otoparkta gerçekleşen olayda, otobüsün kapısını açarak çalıştıran şüpheliler, bir vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık girişimi, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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