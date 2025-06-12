Adıyaman’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edildi.

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Adıyaman’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç, huzur uygulamaları ve şok denetimler sonucunda yurda kaçak yollarla giriş yapan 30 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 12’si sınır dışı yapılırken, 18 şahıs ise geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.

Kaynak: İHA

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