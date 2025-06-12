Niğde’de Kamyonla Motosiklet Çarpıştı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Sanayi bölgesinde gerçekleşen kazada, 22 yaşındaki Şeref A. motosikletiyle seyir halindeyken bir kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin ardından sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Şeref A.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA